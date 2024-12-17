Защитник СКА Коромыслов о «Локомотиве»: «Наш план – быть в топ-2. Догнать их сложно, но возможно. 14 очков – это 7 игр, и 7 их поражений»
Арсений Коромыслов рассказал о планах СКА подняться на 2-е место в таблице.
Команда под руководством Романа Ротенберга занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 34 матчах. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 58 очками в 36 играх.
Сегодня СКА сыграет с ярославским клубом в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
– СКА идет на 5-м месте на Западе. Как оцените положение команды на данном отрезке чемпионата?
– План СКА быть в топ-2. У нас впереди еще есть время, чтобы исправить ситуацию.
– Догнать «Локомотив» по силам?
– Возможно все. Но будет нереально сложно. 14 очков – это 7 игр, и 7 их поражений. Учитывая их систему игры, это редкое событие.
Стараться будем, посмотрим, как получится, – сказал защитник СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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