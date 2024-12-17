Защитник СКА Коромыслов о «Локомотиве»: «Наш план – быть в топ-2. Догнать их сложно, но возможно. 14 очков – это 7 игр, и 7 их поражений»

Арсений Коромыслов рассказал о планах СКА подняться на 2-е место в таблице.

Команда под руководством Романа Ротенберга занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 34 матчах. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 58 очками в 36 играх.

Сегодня СКА сыграет с ярославским клубом в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

– СКА идет на 5-м месте на Западе. Как оцените положение команды на данном отрезке чемпионата?

– План СКА быть в топ-2. У нас впереди еще есть время, чтобы исправить ситуацию.

– Догнать «Локомотив» по силам?

– Возможно все. Но будет нереально сложно. 14 очков – это 7 игр, и 7 их поражений. Учитывая их систему игры, это редкое событие.

Стараться будем, посмотрим, как получится, – сказал защитник СКА.