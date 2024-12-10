Звягин об «Авангарде»: «Мы играли в агрессивный хоккей. Но после серии поражений решили поменять тактику в зоне защиты, игра в средней зоне стала более пассивной»

Сергей Звягин рассказал о системе игры, которую прививал «Авангарду».

Ранее тренер покинул омский клуб.

– Расскажите вкратце: в чем заключалась система игры, которую вы прививали, какой хоккей стремились поставить «Авангарду»? И что из задуманного в плане тактики не удалось воплотить в жизнь?

– В начале сезона мы играли в агрессивный хоккей, где все пять полевых хоккеистов действуют активно, стараясь после потери шайбы отбирать ее как можно раньше и сразу переходить в атаку.

Мне нравилось, как мы действовали в большинстве моментов, но по несколько раз за матч из-за слишком агрессивной игры защитников и плохой подстраховки нападающего получали выходы один на один с вратарем. Часто из-за голов, пропущенных в таких ситуациях, мы проигрывали.

После серии поражений решили поменять тактику в зоне защиты, а игра в средней зоне, где защитники не шли в активный отбор, стала более пассивной.

– В чем вы видите причины того, что «Авангарду» довольно редко удавалось проводить целостные матчи?

– Мы старались найти причину, почему пропускаем первыми. Во многих играх в начале сезона, владея инициативой и создавая моменты, пропускали первыми, проигрывали первые периоды. Вынуждены были догонять, тратя больше сил.

Думаю, главной причиной было психологическое состояние команды. Вторые периоды были нашими лучшими отрезками, но в последних играх 10 картина поменялась, думаю, из-за того что стали играть пассивнее после потери шайбы, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин .