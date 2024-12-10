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  • Сергей Звягин: «Авангард» для меня сделал очень многое. Обид никаких нет. Рад, что провел в клубе 7 лет, много ярких воспоминаний осталось»
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Сергей Звягин: «Авангард» для меня сделал очень многое. Обид никаких нет. Рад, что провел в клубе 7 лет, много ярких воспоминаний осталось»

Сергей Звягин рассказал, осталась ли у него обида на «Авангард» после отставки.

– Вы много лет проработали в «Авангарде» и многое сделали для клуба, но расставание вышло точно неидеальным. Осталась ли у вас какая-то обида?

– Не только я для «Авангарда», но и «Авангард» для меня сделал очень многое. Эти семь лет получились очень запоминающимися в моей карьере. Обид вообще никаких нет. Я даже не представляю, как они могут быть. Обижаться – в принципе, не мой стиль, я стараюсь всегда в себе искать причины.

В тренерской работе все определяет результат, а если его нет, то какие могут быть обиды? Руководство вправе решать, каков кредит доверия. Естественно, я сам рассчитывал, что результат будет лучше, старался все для этого делать.

В плане же «Авангарда» как клуба – это одна из самых сильных организаций в нашем хоккее, я очень рад, что провел здесь семь лет, много ярких воспоминаний осталось.

Хотел бы поблагодарить и организацию, и болельщиков за это время, пожелать успехов «Авангарду» и дальнейшего роста, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoЧемпионат.com
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