Сергей Звягин: «Авангард» для меня сделал очень многое. Обид никаких нет. Рад, что провел в клубе 7 лет, много ярких воспоминаний осталось»
– Вы много лет проработали в «Авангарде» и многое сделали для клуба, но расставание вышло точно неидеальным. Осталась ли у вас какая-то обида?
– Не только я для «Авангарда», но и «Авангард» для меня сделал очень многое. Эти семь лет получились очень запоминающимися в моей карьере. Обид вообще никаких нет. Я даже не представляю, как они могут быть. Обижаться – в принципе, не мой стиль, я стараюсь всегда в себе искать причины.
В тренерской работе все определяет результат, а если его нет, то какие могут быть обиды? Руководство вправе решать, каков кредит доверия. Естественно, я сам рассчитывал, что результат будет лучше, старался все для этого делать.
В плане же «Авангарда» как клуба – это одна из самых сильных организаций в нашем хоккее, я очень рад, что провел здесь семь лет, много ярких воспоминаний осталось.
Хотел бы поблагодарить и организацию, и болельщиков за это время, пожелать успехов «Авангарду» и дальнейшего роста, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий