Десятков о 2:4 от «Спартака»: «Витязю» где-то не хватило силенок. Были два чистых выхода в ноль – нужно реализовывать»

Тренер «Витязя» высказался о проигрыше «Спартаку» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Четвертая игра в домашней серии. Свежий соперник. Естественно, нам где-то не хватило силенок.

Пытались освежить мы команду. Ввели игроков. Но игроки, которых мы вводили после травмы и после болезней, не совсем тоже готовы, правильно выразиться, чтобы очевидно добавить команде движения. Особенно в завершающей стадии в атаке, когда нужно преодолевать, продавливать, бежать. Нам этого не хватило.

Причем моменты были, но тоже с реализацией вопрос как был, так и остается. Причем моменты такие стопроцентные, два чистых выхода в ноль, которые нужно просто реализовывать», – сказал Павел Десятков после домашнего матча.