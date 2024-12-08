Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Детройта». Победа – 8-я в сезоне и 1-я за 4 матча

Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Детройта».

Вратарь «Колорадо » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (2:1).

Победа стала для 28-летнего россиянина 1-й в 4 последних матчах.

В сезоне у него 8 побед в 18 играх при 87,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,38.