Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Детройта». Победа – 8-я в сезоне и 1-я за 4 матча
Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков «Детройта».
Вратарь «Колорадо» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (2:1).
Победа стала для 28-летнего россиянина 1-й в 4 последних матчах.
В сезоне у него 8 побед в 18 играх при 87,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,38.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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