Шмалц с дублем и закрытием 23-матчевой безголевой серии со старта сезона, Сорокин с шатаутом и Мичков с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Ник Шмалц, Илья Сорокин и Матвей Мичков – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков с 2 (1+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Он повторил рекорд лиги по числу голов в овертаймах до 20 лет – 3.
Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, засушивший «Баффало» (3:0) при 29 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него первым в сезоне.
Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц, сделавший дубль в матче с «Вегасом» (6:0). Нападающий завершил свою 23-матчевую безголевую серию с начала сезона, по ходу которой сделал 18 результативных передач.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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