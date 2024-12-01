Шмалц с дублем и закрытием 23-матчевой безголевой серии со старта сезона, Сорокин с шатаутом и Мичков с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Ник Шмалц, Илья Сорокин и Матвей Мичков – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков с 2 (1+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Он повторил рекорд лиги по числу голов в овертаймах до 20 лет – 3.

Вторая звезда – вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин , засушивший «Баффало» (3:0) при 29 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него первым в сезоне.

Первая звезда – форвард «Юты» Ник Шмалц , сделавший дубль в матче с «Вегасом» (6:0). Нападающий завершил свою 23-матчевую безголевую серию с начала сезона, по ходу которой сделал 18 результативных передач.