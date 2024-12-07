Разин об игре «Металлурга»: «Есть чувство неудовлетворения. Хочется, чтобы ребята забыли прошлый сезон и по полной пахали»

Андрей Разин высказался о выступлении «Металлурга» в сезоне-2024/25.

Сегодня клуб проиграл «Динамо» (2:3).

«Есть не усталость, а какое слово тут подобрать… Наверное, еще рано говорить, что это недосказанность. Но есть чувство неудовлетворения этим отрезком, потому что даже если взять последний этап из 12-13 матчей, то мы его выдали хороший. Забирали очки у хороших соперников, но глупейшие поражения от «Барыса», за 30 секунд в Нижнекамске, можно и еще вспомнить, когда просто сами отдавали очки.

Взять даже сегодняшнюю игру, которую мы проиграли, пропустив такой гол за две с половиной минуты.

Есть неудовлетворенность этим отрезком. Хочется донести до ребят, чтобы мы не повторяли ошибок синдрома второго сезона. У нас он не присутствует в виде звездной болезни, мы не живем прошлым сезоном, но все-таки есть ощущение, что ребята думают, что все так и будет продолжаться, как было в прошлом году.

Но соперники настраиваются на нас намного ожесточеннее. Поэтому приходится все преодолевать, поэтому где-то чуть-чуть не хватает. Хочется донести до ребят, чтобы они совсем забыли прошлый сезон и по полной пахали, как они это делали в прошлом году», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .