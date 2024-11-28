Скандал в МХЛ: тренера обвиняют в том, что звал игроков в номер и отправлял интимные фото

В клубе его уже нет.

Клуб МХЛ «Сибирские снайперы» отстранил от работы тренера по физподготовке Вадима Берестова. Специалиста подозревают в некорректном поведении по отношению к двум игрокам молодежной команды.

Утром 28 ноября журналист Алексей Шевченко сообщил, не называя клуб: «Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками».

В пресс-службе «Сибири» заявили, что на сотрудника команды подали заявление в правоохранительные органы Новосибирска. Клуб намерен оказать «полное содействие».

Официально отреагировала и КХЛ – ничего сенсационного, лига лишь подтвердила, что осведомлена об отстранении, следит за ситуацией и готова оказать «Сибири» необходимую поддержку.

Ни КХЛ, ни клуб не публикуют ни фамилию, ни должность человека – называют его исключительно «сотрудником». Но сам Берестов уже выступил в прессе. «Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — заявил тренер «Спорт-Экспрессу».

Новосибирское издание «НГС» дозвонилось до исполняющего обязанности главного тренера «Снайперов» Дениса Москаленко, но он не ответил на вопросы, сославшись на занятость, а последующие звонки и сообщения проигнорировал.

Сейчас «Сибирские снайперы» находятся в Екатеринбурге – 29 ноября команда сыграет с молодежкой «Автомобилиста». По информации разных изданий, Берестова в расположении команды уже нет. Неизвестно, задержан ли он.

Вадиму Берестову 37 лет, он работает в «Сибирских снайперах» с 2016 года, все время провел в одной должности – тренера по физподготовке. Новосибирский журналист Дмитрий Ерыкалов написал, что Берестов «долгие годы метил на должность тренера по ОФП главной команды, но ее всякий раз получали другие».

Игровая карьера Берестова закончилась в 21 год. Он провел 68 матчей за «Сибирь-2» в Первой лиге чемпионата России – аналог нынешней ВХЛ.

Фото: vk.com/hc_snipers