Карбери о Мирошниченко: «Он молод и все еще учится, но процесс займет время. В «Вашингтоне» рады, что Иван обретает уверенность. Верим, что он продолжит расти»
Спенсер Карбери оценил прогресс Ивана Мирошниченко в «Вашингтоне».
20-летний форвард был вызван в основной состав из АХЛ после травмы Александра Овечкина. На его счету 4 (1+3) очка в 6 матчах при среднем игровом времени 9:14.
«Всякий раз, когда форвард набирает несколько очков, это помогает ему чувствовать себя более уверенно.
Мы знаем, что в случае с Мирошниченко будет идти процесс, который займет время. Он молодой игрок и все еще учится.
Рады, что он обретает уверенность, набирая очки, и верим, что он продолжит расти», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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