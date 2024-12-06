Карбери о Мирошниченко: «Он молод и все еще учится, но процесс займет время. В «Вашингтоне» рады, что Иван обретает уверенность. Верим, что он продолжит расти»

Спенсер Карбери оценил прогресс Ивана Мирошниченко в «Вашингтоне».

20-летний форвард был вызван в основной состав из АХЛ после травмы Александра Овечкина . На его счету 4 (1+3) очка в 6 матчах при среднем игровом времени 9:14.

«Всякий раз, когда форвард набирает несколько очков, это помогает ему чувствовать себя более уверенно.

Мы знаем, что в случае с Мирошниченко будет идти процесс, который займет время. Он молодой игрок и все еще учится.

Рады, что он обретает уверенность, набирая очки, и верим, что он продолжит расти», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд