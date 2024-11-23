Ларионов о 3:0: «Торпедо» не собиралось удерживать счет – было интересно, как «Локомотив» будет преодолевать. Мы забили бы еще, если была бы возможность»

Игорь Ларионов высказался о победе «Торпедо» над «Локомотивом» (3:0).

– Хороший матч. Хорошая игра всей команды, включая вратаря.

– О чем говорили перед третьим периодом: удерживать счет или идти вперед?

– Мы начинали третий период в меньшинстве. Вбрасывание в нашей зоне, важно было грамотно отыграть это меньшинство, выстоять. Счет не собирались удерживать, потому что нам было интересно посмотреть, как «Локомотив » будет преодолевать.

Всегда очень сложно, когда команда выходит вперед, то всегда сложней преодолевать их оборону. Поэтому мы сказали, чтобы ребята держали шайбу, не было паники. Играли в тот хоккей, в который мы любим играть. Если бы была возможность забивать, то забивали бы еще.

– Две предыдущие игры проиграли в нюансах. Сегодня эти нюансы уже были за вас? Что удалось исправить?

– Любая игра состоит из маленьких деталей. Сегодня была целостная игра. Играли достаточно дисциплинированно. Были удаления, которые мы еще обсудим. Отличная игра вратаря, всех бригад, хорошее большинство и меньшинство.

Хотелось бы, чтобы сегодняшний результат был более стабилен, но мы к этому идем. Несмотря на ошибки, ребята находят возможность не терять игровой стиль, не впадают в панику и держат шайбу правильно. Мы не забываем той эстетики игры, которую мы хотим, чтобы они показывали.

– У Ивана Бочарова сегодня 30-й матч «на 0» в КХЛ, стоит про него упомянуть.

– Играть против своей бывшей команды – всегда дополнительная мотивация. Нужны внутренние резервы и силы, чтобы провести матч на хорошем уровне.

Он вселил уверенность в команду, ребята поддержали его, блокировали много бросков. Его уверенная игра всегда дает шанс на победу, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .