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  • Ларионов о 3:0: «Торпедо» не собиралось удерживать счет – было интересно, как «Локомотив» будет преодолевать. Мы забили бы еще, если была бы возможность»
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Ларионов о 3:0: «Торпедо» не собиралось удерживать счет – было интересно, как «Локомотив» будет преодолевать. Мы забили бы еще, если была бы возможность»

Игорь Ларионов высказался о победе «Торпедо» над «Локомотивом» (3:0).

– Хороший матч. Хорошая игра всей команды, включая вратаря. 

– О чем говорили перед третьим периодом: удерживать счет или идти вперед?

– Мы начинали третий период в меньшинстве. Вбрасывание в нашей зоне, важно было грамотно отыграть это меньшинство, выстоять. Счет не собирались удерживать, потому что нам было интересно посмотреть, как «Локомотив» будет преодолевать.

Всегда очень сложно, когда команда выходит вперед, то всегда сложней преодолевать их оборону. Поэтому мы сказали, чтобы ребята держали шайбу, не было паники. Играли в тот хоккей, в который мы любим играть. Если бы была возможность забивать, то забивали бы еще. 

– Две предыдущие игры проиграли в нюансах. Сегодня эти нюансы уже были за вас? Что удалось исправить? 

– Любая игра состоит из маленьких деталей. Сегодня была целостная игра. Играли достаточно дисциплинированно. Были удаления, которые мы еще обсудим. Отличная игра вратаря, всех бригад, хорошее большинство и меньшинство.

Хотелось бы, чтобы сегодняшний результат был более стабилен, но мы к этому идем. Несмотря на ошибки, ребята находят возможность не терять игровой стиль, не впадают в панику и держат шайбу правильно. Мы не забываем той эстетики игры, которую мы хотим, чтобы они показывали. 

– У Ивана Бочарова сегодня 30-й матч «на 0» в КХЛ, стоит про него упомянуть. 

– Играть против своей бывшей команды – всегда дополнительная мотивация. Нужны внутренние резервы и силы, чтобы провести матч на хорошем уровне.

Он вселил уверенность в команду, ребята поддержали его, блокировали много бросков. Его уверенная игра всегда дает шанс на победу, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Локомотива»
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