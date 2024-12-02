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  • Рашевский об удалениях в матче с «Куньлунем»: «У них крупные ребята, но что-то они много падали. У нас штрафы за невынужденные удаления, это будет уроком»
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Рашевский об удалениях в матче с «Куньлунем»: «У них крупные ребята, но что-то они много падали. У нас штрафы за невынужденные удаления, это будет уроком»

Дмитрий Рашевский подвел итоги матча против «Куньлуня» (5:4 ОТ).

– Игра для тебя получилась в две стороны. Гол и передача, но при этом удаления. Каких эмоций все-таки больше – позитивных или негативных?

– Надо радоваться, что мы победили, но осадочек остался. В конце я не специально получил удаление. Переносил клюшку, но фактически я виноват.

Самое главное, что выиграли. Это придает хороший настрой перед следующим матчем.

– Что привело к такому количеству удалений. В играх с топовыми командами не удалялись. Ответственность притупилась?

– Тяжело сказать. У «Куньлуня» крупные ребята, но они что-то много падали. Бывают матчи, когда есть брак в отборе. Надо сделать выводы.

Тем более у нас есть штрафы за невынужденные удаления (улыбается). Это будет нам уроком, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.

Кудашов об удалениях игроков «Динамо»: «Зарплата вчера была, может. Деньги появились, вот и стали удаляться. Придется увеличивать штрафы»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoДмитрий Рашевский
logoКуньлунь Ред Стар
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