Рашевский об удалениях в матче с «Куньлунем»: «У них крупные ребята, но что-то они много падали. У нас штрафы за невынужденные удаления, это будет уроком»
– Игра для тебя получилась в две стороны. Гол и передача, но при этом удаления. Каких эмоций все-таки больше – позитивных или негативных?
– Надо радоваться, что мы победили, но осадочек остался. В конце я не специально получил удаление. Переносил клюшку, но фактически я виноват.
Самое главное, что выиграли. Это придает хороший настрой перед следующим матчем.
– Что привело к такому количеству удалений. В играх с топовыми командами не удалялись. Ответственность притупилась?
– Тяжело сказать. У «Куньлуня» крупные ребята, но они что-то много падали. Бывают матчи, когда есть брак в отборе. Надо сделать выводы.
Тем более у нас есть штрафы за невынужденные удаления (улыбается). Это будет нам уроком, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Кудашов об удалениях игроков «Динамо»: «Зарплата вчера была, может. Деньги появились, вот и стали удаляться. Придется увеличивать штрафы»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий