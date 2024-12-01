Билялов вернулся к тренировкам после травмы паха. Голкипер «Ак Барса» не играет с 20 ноября (Metaratings)
Тимур Билялов вернулся к тренировкам после травмы паха.
Об этом сообщает Metaratings.
29-летний голкипер «Ак Барса» из-за повреждения покинул площадку в середине матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:0), который проходил 20 ноября.
Из-за болезни также не играет еще один вратарь команды – Амир Мифтахов.
В нынешнем сезоне Билялов провел 16 матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,09.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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