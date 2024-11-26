Пресс-служба «СКА-Арены»: «У нас был самый технологичный борт итальянского производства – и в нем произошло короткое замыкание. Ждали борт от российского производителя»

В пресс-службе «СКА-Арены» рассказали о подготовке к Кубку Первого канала.

В декабре стадион примет Кубок Первого канала.

«Особой сложности при подготовке арены к турниру не было.

Летом возгорание внутри самой арены было на площади 15 квадратных метров, и мы заменили сгоревшую часть трибун. Больше по времени заняла замена борта, потому что мы решили заменить его целиком.

У нас был медийный борт, который фактически составлял из себя сплошную световую панель, и именно в ней произошло короткое замыкание.

Это был борт итальянского производства, самый новейший, технологичный.

Поэтому, чтобы исключить предпосылки повторения такой истории, целиком поменяли борт на стандартный, который есть на всех ледовых площадках.

И здесь была проблема не в технологии замены – борт монтировался достаточно быстро, в течение нескольких дней. А в том, что этот борт надо было изготовить.

Мы его достаточно долго ждали от российского производителя. Технологически же арена давно готова к проведению мероприятий», – сказали в пресс-службе стадиона.