Пресс-служба «СКА-Арены»: «У нас был самый технологичный борт итальянского производства – и в нем произошло короткое замыкание. Ждали борт от российского производителя»
В декабре стадион примет Кубок Первого канала.
«Особой сложности при подготовке арены к турниру не было.
Летом возгорание внутри самой арены было на площади 15 квадратных метров, и мы заменили сгоревшую часть трибун. Больше по времени заняла замена борта, потому что мы решили заменить его целиком.
У нас был медийный борт, который фактически составлял из себя сплошную световую панель, и именно в ней произошло короткое замыкание.
Это был борт итальянского производства, самый новейший, технологичный.
Поэтому, чтобы исключить предпосылки повторения такой истории, целиком поменяли борт на стандартный, который есть на всех ледовых площадках.
И здесь была проблема не в технологии замены – борт монтировался достаточно быстро, в течение нескольких дней. А в том, что этот борт надо было изготовить.
Мы его достаточно долго ждали от российского производителя. Технологически же арена давно готова к проведению мероприятий», – сказали в пресс-службе стадиона.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий