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«Капризов – лучший хоккеист НХЛ прямо сейчас. Он лидер «Миннесоты». Фэйбер о Кирилле

Брок Фэйбер назвал Кирилла Капризова лучшим хоккеистом НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» считается главным претендентом на приз «Харт Трофи» по версии официального сайта НХЛ.

«Он очень хороший партнер по команде, хороший лидер, хороший человек. Он лучший хоккеист в НХЛ прямо сейчас.

На самом деле забудьте про это. Я не хочу его сглазить. Но ведь он заслуживает всего того, что с ним происходит. Он лидер нашей команды, в этом нет сомнений», – сказал защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер.

В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Нэтаном Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБрок Фэйбер
logoКирилл Капризов
logoНХЛ
logoМиннесота
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