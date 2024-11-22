«Капризов – лучший хоккеист НХЛ прямо сейчас. Он лидер «Миннесоты». Фэйбер о Кирилле

Брок Фэйбер назвал Кирилла Капризова лучшим хоккеистом НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» считается главным претендентом на приз «Харт Трофи» по версии официального сайта НХЛ .

«Он очень хороший партнер по команде, хороший лидер, хороший человек. Он лучший хоккеист в НХЛ прямо сейчас.

На самом деле забудьте про это. Я не хочу его сглазить. Но ведь он заслуживает всего того, что с ним происходит. Он лидер нашей команды, в этом нет сомнений», – сказал защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер .

В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Нэтаном Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.