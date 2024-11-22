«Капризов – лучший хоккеист НХЛ прямо сейчас. Он лидер «Миннесоты». Фэйбер о Кирилле
Брок Фэйбер назвал Кирилла Капризова лучшим хоккеистом НХЛ.
Российский нападающий «Миннесоты» считается главным претендентом на приз «Харт Трофи» по версии официального сайта НХЛ.
«Он очень хороший партнер по команде, хороший лидер, хороший человек. Он лучший хоккеист в НХЛ прямо сейчас.
На самом деле забудьте про это. Я не хочу его сглазить. Но ведь он заслуживает всего того, что с ним происходит. Он лидер нашей команды, в этом нет сомнений», – сказал защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер.
В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Нэтаном Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости