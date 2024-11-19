Мойсевич о высоких голкиперах: «Закрывают большую площадь ворот. Если правильно пользоваться габаритами, можно хорошо играть. У маленьких вратарей свои преимущества, они быстрые»

Павел Мойсевич рассказал, кто из вратарей был его кумиром в детстве.

– У вас в детстве был кумир среди вратарей?

– Был, Кевин Лаланд , канадец, принявший гражданство Беларуси. Выступал за минское «Динамо ». Очень нравилась его игра, из-за него можно сказать и встал в ворота.

– Старались что-то повторять из того, что делал Лаланд?

– Просто смотрел на него и мечтал играть на таком уровне. Повторять Лаланда было довольно сложно, потому что у нас разные габариты, разная техника.

– Сейчас вратари сильно прибавили в размерах. Ваш рост – 201 сантиметр. Объясните, в чем преимущество высоких голкиперов?

– Закрывают большую площадь ворот. Если правильно пользоваться габаритами, можно хорошо играть. Сейчас такие вратари ценятся, вы правы.

– В советском хоккее рост стражей ворот равнялся 175, 170 сантиметрам. Самый высокий был Третьяк.

– У маленьких вратарей свои преимущества. Они быстрые, у них лучше руки, ноги ходят, лучше реакция. Вот у нас в СКА Артемий Плешков. Быстрый, подвижный, в отличие о меня. Я играю, можно сказать, за счет своих габаритов.

– Вы пошли в хоккей, зная, что рост поможет?

– Нет, просто нравились вратари, как они выглядят. Мой папа примерно моего роста, брат еще выше меня, я понимал, что тоже буду большим. В хоккей пришел в 11 лет, в 12 встал в ворота. Это поздновато, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.