Выдержит конкуренцию в СКА?

Вратарская ротация в СКА – актуальный вопрос для клуба уже несколько лет. С сезона-2022/23, который стал первым полноценным для Романа Ротенберга в качестве главного тренера, в команде сыграли 10 разных вратарей. Интересный факт – каждый из них был особенно важным, но никто так и не закрепился.

Нынешний любимец Ротенберга – 19-летний Егор Заврагин, которого с трудом вернули из аренды в «Сочи». Все было не напрасно, ведь Ротенберг высоко оценивает возможности молодого игрока: «У Заврагина нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у нас есть наш тренерский штаб. Мы много работаем с нашими вратарями».

Как показывает практика, такое внимание от главного тренера СКА длится недолго.

Заврагина срочно возвращали из аренды в «Сочи» – он уже одержал важную победу для СКА

Заврагин оправдал высокое доверие тренера. В матче против «Сибири» (1:0 Б) он выстоял все 65 минут без пропущенных шайб и сделал 29 сэйвов. В буллитной серии также не подвел – отразил пять бросков и спас СКА от шестого подряд поражения.

В целом статистика Заврагина впечатляет – 12 матчей в СКА и 6 побед при 92,3% ОБ. Его показатели чуть выше, чем у действующего чемпиона Ильи Набокова из «Металлурга» (92,2% ОБ). Именно с ним Ротенберг сравнивал Заврагина: «Он похож на Набокова, которого вырастили в «Металлурге», и он привел команду к Кубку Гагарина. Такой же высокий, мощный (189 см, 83 кг), трудолюбивый, с характером».

Несмотря на то, что Заврагин дебютировал за СКА только в этом сезоне, с питерским клубом у него длинная история. Егор начал путь в профессиональном хоккее в системе ханты-мансийской «Югры». В мае этого года СКА выменял Заврагина у клуба из ВХЛ на нападающих Матвея Кабуша, Егора Гурзанова и денежную компенсацию.

Изначально в основе СКА не видели Заврагина, поэтому летом его отправили набираться опыта в аренде «Сочи». Там он начал регулярку-2024/25, дебютировал на уровне КХЛ и показал лучшую статистику – 6 матчей, 3 победы и 94,1% ОБ.

Все поменялось в октябре. В начале месяца СКА забрал Заврагина из «Сочи», но сделал это в обход правил. По регламенту клуб не может вернуть игрока из аренды до 1 ноября текущего сезона, если на тот момент он сыграл менее 30% матчей. Поэтому «Сочи» расторг соглашение с 19-летним голкипером якобы по собственной инициативе.

Заврагин понадобился СКА, потому что главный тренер по той или иной причине был недоволен другими вратарями Никитой Серебряковым и Артемием Плешковым. Третий голкипер Павел Мойсевич травмировался еще до начала сезона. Впервые Заврагин сыграл в матче против минского «Динамо» (2:4), где он вышел в конце игры и пропустил гол с четырех бросков.

После этого Егор закрепился в СКА как основной вратарь. Лишь дважды с тех пор Заврагин пропускал игры: стал запасным против «Витязя» (8:1) и не попал в заявку с «Куньлунем» (1:2 ОТ). В начале второго периода недавней встречи с «Сочи» (2:5) Заврагина также меняли на еще одного любимца тренера Мойсевича. В остальных играх Егор выходил со старта.

Ротенберг постоянно хвалит вратарей СКА и не считает проблемой вечную ротацию голкиперов: «В позапрошлом сезоне «Вегас» выиграл Кубок Стэнли – у них в финале вышел четвертый вратарь, потому что трое других травмировались. Поэтому все ребята нужны».

Только почему-то никто из них не задерживается.

10 разных вратарей за три сезона – каждый из них был важным для Ротенберга

Сезон-2022/23 стал первым полноценным для Ротенберга в качестве главного тренера. С тех пор в СКА стабильно играют пять вратарей за регулярку. Правда, никто из них не остался в команде надолго – за три года в клубе сыграли 10 разных голкиперов.

20-летний Глеб Саранчук станет 11-м, если сыграет в этом сезоне. Голкипер числится в составе СКА и уже заявлялся на несколько матчей, но пока на лед не выходил. Не исключено, что скоро дебютирует и он.

Количество имен в списке поражает, но мы вспомним самых любимых вратарей Ротенберга:

● В сезоне-2022/23 Ротенберг считал вратарскую линию СКА одной из сильнейших в лиге, впрочем, как и всегда. Основным тогда был Дмитрий Николаев – воспитанник питерской системы. Впервые он сыграл за СКА в регулярке-2021/22, а на следующий год сразу стал важным голкипером для команды: в сезоне-2022/23 провел 42 матча, в 30 из которых победил. Так он установил клубный рекорд и заслужил доверие – в декабре с ним продлили контракт до 2025 года. Но в новом сезоне Николаев так и не сыграл и в октябре 2023-го был обменян в «Нефтехимик».

● Александра Самонова также продлевали на два года, но из них он провел только 14 матчей в сезоне-2022/23. Потом его вместе с защитником Даниилом Пыленковым отправили в «Северсталь» в обмен на Подъяпольского. Перед уходом Ротенберг обоих благодарил за самоотдачу.

Самонов до сих пор удивляется этому решению СКА и считает, что сказались его три поражения подряд: «В том сезоне я провел за петербуржцев 14 матчей, в которых одержал десять побед. К сожалению, неудачно прошел выезд на Дальний Восток, где потерпели три поражения. И как раз вечером мне позвонили и сказали: «Мы приняли тяжелое решение для клуба, но приходится расставаться».

● Новый вратарь СКА Владислав Подъяпольский быстро заслужил доверие тренера. Ротенберг хвалил его и сравнивал с вратарем сборной Аргентины Эмилианом Мартинесем: «Наш Влад Мартинес – просто красавец сегодня. Сыграл в его стиле – агрессивно, замечательно».

Но в СКА он тоже не задержался – провел 18 игр с учетом плей-офф и перешел в «Ладу».

● Сергей Иванов дебютировал в СКА в сезоне-2022/23, но всего за клуб провел 8 матчей в двух регулярках. Тем не менее Ротенберг его также считал сильным вратарем, хотя и мало задействовал в основе. Кажется, основная роль Иванова была в другом – он стал частью обмена Серебрякова.

● Никита Серебряков после успеха в «Адмирале» показал похожий уровень и в СКА (93,5% ОБ). За 51 матч с учетом плей-офф в сезоне-2023/24 он часто получал лестные комментарии от главного тренера. Еще в мае Ротенберг говорил: «Никита Серебряков – один из лучших вообще вратарей в России».

Но в этом сезоне отношение к голкиперу резко поменялось. Последний матч Серебряков провел 5 октября, а всего у него 5 игр при 87,4% ОБ. Уже появились слухи об обмене Никиты, но Ротенберг пока информацию не подтверждает. На любые вопросы про вратаря он отвечает: «Он сегодня обедал, выспался, тренировался. У него все очень хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать».

● Белорус Павел Мойсевич неожиданно выстрелил в регулярке-2023/24. Ротенберг часто использовал его бэкапом, что приносило результат – Мойсевич установил рекорд по продолжительности сухой серии со старта карьеры в КХЛ (242 минуты и 55 секунд).

В этом сезоне Мойсевич провел только две игры. Больше не смог из-за травмы. Ротенберг не забывал о Мойсевиче во время его отсутствия: «Он был в прошлом сезоне одним из лучших. В МХЛ он выиграл Кубок Харламова, выстоял, хотя последняя игра была очень тяжелая. Я был на той игре в Ярославле, и во многом победа – его заслуга».

● 22-летний Артемий Плешков неожиданно заменил Серебрякова в этом сезоне. До возвращения Заврагина из аренды он занял позицию основного голкипера и провел 14 матчей, в восьми из которых одержал победу при 92,4% ОБ. Конечно, его Ротенберг также хвалил: «Вы видели, как сегодня Плешков в каждой ситуации бился до конца, как лев. Молодые ребята, но они с очень серьезным потенциалом».

Но ни статистика, ни внимание от главного тренера не оставили Плешкова в роли основного. Сейчас в этой позиции Заврагин, а Плешков с возвращением Мойсевича потерял даже место бэкапа в заявке.

На фоне всех этих передвижений остается один вопрос: как долго продержится Заврагин?

Фото: РИА Новости /Александр Кряжев, Владимир Федоренко, Алексей Даничев