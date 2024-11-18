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  • «Вегас» – 19-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он догнал Лемье, рекорд лиги у Бретта Халла – 20
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«Вегас» – 19-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он догнал Лемье, рекорд лиги у Бретта Халла – 20

«Вегас» – 19-я команда НХЛ, в матче с которой Александр Овечкин сделал хет-трик.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:2). 

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13». 

Матч с 3+ шайбами стал для нападающего «Кэпиталс» 31-м в рамках регулярок. При этом он отмечался хет-триками в играх против 19 разных франшиз. 

По этому показателю Овечкин делит 2-е место в истории лиги с Марио Лемье. Рекорд принадлежит Бретту Халлу, сделавшему хет-трики в играх против 20 разных франшиз. 

Ранее Александр забивал по 3+ шайбы в матчах с «Атлантой» (2 раза), «Анахаймом», «Бостоном», «Каролиной», «Чикаго», «Детройтом» (2), «Флоридой» (3), «Лос-Анджелесом», «Миннесотой» (2), «Монреалем» (3), «Нью-Джерси» (2), «Айлендерс», «Оттавой» (3), «Питтсбургом», «Сан-Хосе», «Сент-Луисом» (2), «Тампой» и «Торонто» (2). 

Не было хет-триков в матчах с «Рейнджерс», «Филадельфией», «Коламбусом», «Баффало», «Ютой», «Далласом», «Нэшвиллом», «Колорадо», «Ванкувером», «Калгари», «Эдмонтоном» и «Сиэтлом». 

Отметим, что «Виннипег» считается преемником «Атланты», в то время как «Юта» не считается преемником «Аризоны». 

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 28 шайб

Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й – в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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