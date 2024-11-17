Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне в игре с «Далласом». У него 31 очко в 17 матчах – идет 2-м в гонке бомбардиров, до лидера Маккиннона 2 балла

Кирилл Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (1:2). Его признали 3-й звездой встречи.

В активе 27-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 17 играх при полезности «+15». Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (33 очка в 18 играх, 7+26).

Сегодня Кирилл (23:54, 2:21 – в большинстве, «минус 1») 4 раза бросил в створ (2 раза – мимо) и отметился 1 блоком и 1 силовым приемом. Также допустил 1 потерю.