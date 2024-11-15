Форвард СКА Толчинский пропустит матч с «Ак Барсом». Кузнецов сыграет в первом звене, Демидов – в четвертом

Сергей Толчинский не примет участие в матче против «Ак Барса».

Тренерский штаб СКА назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ . Место в воротах петербуржцев занял Егор Заврагин . Евгений Кузнецов сыграет в центре первой тройки вместе с Василием Глотовым и Сергеем Плотниковым. Иван Демидов заявлен на фланге четвертого звена вместе с Михаилом Воробьевым и Иваном Зинченко.