Максим Комтуа: «Есть много стереотипов о России, но когда приезжаешь и смотришь сам, понимаешь, что здесь классно. Я был удивлен тому, насколько люди здесь дружелюбны»

Максим Комтуа поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы уже несколько месяцев в России. Как проходит адаптация к новой стране?

– Очень здорово, честно говоря. Существует много стереотипов о России, но когда ты приезжаешь и смотришь сам, понимаешь, что здесь классно.

Я был очень удивлен тому, насколько люди здесь дружелюбны, город очень чистый. Все вокруг такие классные. Когда ты идешь куда-то, люди стараются помогать тебе, если возникают трудности.

Понятно, что иногда тяжело с языком, но люди очень стараются говорить с тобой на твоем родном языке. Я стараюсь тоже учить русский, чтобы понимать, что происходит вокруг меня. Впечатления только положительные, мне здесь невероятно нравится.

– Были стереотипы, которые оказались правдой?

– Не сказал бы. Многие из них исходят от СМИ. Думаю, это происходит из-за ситуации в мире. Но когда ты узнаешь людей сам, находишься здесь, среди них, понимаешь, что здесь здорово, люди замечательные. Просто «верьте» всему, что пишут в СМИ, – смеясь сказал канадский нападающий московского «Динамо » Максим Комтуа .