Терещенко о Комтуа: «Ощущение, что некоторые звезды при переезде в КХЛ думают, что сделают всех на одной ноге. Но так не получится. Начало у него не задалось, но в последнее время выглядел неплохо»

Алексей Терещенко поделился мнением об игре форварда «Динамо» Максима Комтуа.

«У меня есть ощущение, что некоторые звезды при переезде в нашу лигу думают, что тут сделают всех на одной ноге. Но тут так не получится.

В «Динамо» надо пахать и вкалывать. Начало у Комтуа не задалось, но в последнее время он выглядел неплохо», – сказал бывший нападающий московского «Динамо » Алексей Терещенко