Терещенко о Комтуа: «Ощущение, что некоторые звезды при переезде в КХЛ думают, что сделают всех на одной ноге. Но так не получится. Начало у него не задалось, но в последнее время выглядел неплохо»
Алексей Терещенко поделился мнением об игре форварда «Динамо» Максима Комтуа.
«У меня есть ощущение, что некоторые звезды при переезде в нашу лигу думают, что тут сделают всех на одной ноге. Но тут так не получится.
В «Динамо» надо пахать и вкалывать. Начало у Комтуа не задалось, но в последнее время он выглядел неплохо», – сказал бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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