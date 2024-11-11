«Во время смен Деанджело можно спокойно забивать. Никишин – эталон универсального защитника в КХЛ». Ульев из «Локо» об игроках СКА
Марк Ульев считает, что Энтони Деанджело плохо обороняется.
– Для вас Александр Никишин – эталон атакующего защитника?
– Я считаю его эталоном универсального защитника в КХЛ. Никишин хорошо играет как в обороне, так и в атаке, мне нравится такой стиль.
Есть защитники, которые отлично действуют в нападении, но плохо в обороне, как Тони Деанджело в СКА. С энхаэловцами всегда особенно хочется сыграть. Я следил за Деанджело, он здорово действует впереди. А что касается игры в обороне – во время его смен можно спокойно забивать, – отметил защитник «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт МХЛ
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