«Во время смен Деанджело можно спокойно забивать. Никишин – эталон универсального защитника в КХЛ». Ульев из «Локо» об игроках СКА

Марк Ульев считает, что Энтони Деанджело плохо обороняется.

– Для вас Александр Никишин – эталон атакующего защитника?

– Я считаю его эталоном универсального защитника в КХЛ . Никишин хорошо играет как в обороне, так и в атаке, мне нравится такой стиль.

Есть защитники, которые отлично действуют в нападении, но плохо в обороне, как Тони Деанджело в СКА . С энхаэловцами всегда особенно хочется сыграть. Я следил за Деанджело, он здорово действует впереди. А что касается игры в обороне – во время его смен можно спокойно забивать, – отметил защитник «Локомотива ».