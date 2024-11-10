Кравец про 1:5 со «Спартаком»: «У них 23 момента, у нас 19, и вот эти четыре момента «Куньлуню» не хватило. Но команда в последних играх выкладывается»

Михаил Кравец связал поражение от «Спартака» (1:5) с реализацией голевых шансов.

«У «Спартака » 23 момента, у нас 19, и вот эти четыре момента нам не хватило.

Несмотря на счет, отмечу, что команда в последних играх выкладывается», – сказал главный тренер «Куньлуня ».