Кравец про 1:5 со «Спартаком»: «У них 23 момента, у нас 19, и вот эти четыре момента «Куньлуню» не хватило. Но команда в последних играх выкладывается»
Михаил Кравец связал поражение от «Спартака» (1:5) с реализацией голевых шансов.
«У «Спартака» 23 момента, у нас 19, и вот эти четыре момента нам не хватило.
Несмотря на счет, отмечу, что команда в последних играх выкладывается», – сказал главный тренер «Куньлуня».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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