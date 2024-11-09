Алексей Василевский: «Андрей войдет в Зал славы НХЛ, даже не сомневаюсь. Он кумир для моего сына и многих детей, добился всего за счет желания»

Алексей Василевский уверен, что его брат войдет в Зал хоккейной славы.

Андрей Василевский играет за «Тампу » в НХЛ .

– В предыдущих интервью вас много спрашивали о брате Андрее – игроке НХЛ, чемпионе, одном из лучших вратарей современности. Это приятно или, наоборот, чуть раздражает?

– Мне приятно, но был один забавный случай, когда в одном из интервью все вопросы про Андрея спрашивали. Я про себя так подумал: «Позвоните ему и у него спрашивайте. Чего меня позвали?»

– Когда он переехал в НХЛ, а затем и вскоре закрепился в составе, все казалось закономерным?

– Это было закономерно, потому что и до отъезда в Америку я видел его отношение к работе. Он за счет своего желания добился всего, что сейчас имеет.

– Вам было тяжело принять, что у вас не получится забраться на этот уровень?

– Мечты, конечно, были. Но всегда надо верить в лучшее. Все еще может случиться.

– Два русских брата в лучшей лиге мире – могла бы быть красивая история.

– КХЛ тоже лучшая лига мира. А так я за брата очень рад сильно. Он пример не только для меня, но и для моего сына. Артемий, глядя на его игры, сказал мне, что хочет стать таким же классным вратарем, как дядя Андрей.

Еще он кумир и для многих других детей, которые тоже хотят стать вратарями.

– Андрей еще не обозначал, когда бы хотел в Россию вернуться играть?

– У него контракт еще. Как локаут будет – приедет (смеется).

– Что это за чувства, когда твой брат – один из лучших вратарей в истории игры?

– Это только гордость, конечно. Не только для меня, но и для родителей.

– Вы сами считаете его одним из величайших вратарей в истории уже сейчас?

– Конечно. Я уверен, что он войдет в Зал славы НХЛ. Я даже не сомневаюсь в этом, – сказал защитник «Салавата Юлаева » Алексей Василевский .