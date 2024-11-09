Алексей Василевский: «Андрей войдет в Зал славы НХЛ, даже не сомневаюсь. Он кумир для моего сына и многих детей, добился всего за счет желания»
Андрей Василевский играет за «Тампу» в НХЛ.
– В предыдущих интервью вас много спрашивали о брате Андрее – игроке НХЛ, чемпионе, одном из лучших вратарей современности. Это приятно или, наоборот, чуть раздражает?
– Мне приятно, но был один забавный случай, когда в одном из интервью все вопросы про Андрея спрашивали. Я про себя так подумал: «Позвоните ему и у него спрашивайте. Чего меня позвали?»
– Когда он переехал в НХЛ, а затем и вскоре закрепился в составе, все казалось закономерным?
– Это было закономерно, потому что и до отъезда в Америку я видел его отношение к работе. Он за счет своего желания добился всего, что сейчас имеет.
– Вам было тяжело принять, что у вас не получится забраться на этот уровень?
– Мечты, конечно, были. Но всегда надо верить в лучшее. Все еще может случиться.
– Два русских брата в лучшей лиге мире – могла бы быть красивая история.
– КХЛ тоже лучшая лига мира. А так я за брата очень рад сильно. Он пример не только для меня, но и для моего сына. Артемий, глядя на его игры, сказал мне, что хочет стать таким же классным вратарем, как дядя Андрей.
Еще он кумир и для многих других детей, которые тоже хотят стать вратарями.
– Андрей еще не обозначал, когда бы хотел в Россию вернуться играть?
– У него контракт еще. Как локаут будет – приедет (смеется).
– Что это за чувства, когда твой брат – один из лучших вратарей в истории игры?
– Это только гордость, конечно. Не только для меня, но и для родителей.
– Вы сами считаете его одним из величайших вратарей в истории уже сейчас?
– Конечно. Я уверен, что он войдет в Зал славы НХЛ. Я даже не сомневаюсь в этом, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.
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