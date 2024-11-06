Новиков о Кочеткове: «Иногда напоминает ребенка, который попал в НХЛ и не понимает, как это сделал. Нужно много работать, тогда он сможет усилить русскую вратарскую гвардию»

Юрий Новиков оценил выступление Петра Кочеткова за «Каролину».

«Мне кажется, Кочетков может играть и лучше. Иногда он мне напоминает ребенка, который попал в НХЛ и до сих пор не понимает, как он это сделал.

Это очень интересный вратарь по всем параметрам. Ему нужно очень много работать, и тогда он действительно сможет усилить нашу русскую вратарскую гвардию», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Кочетков о трэштоке Овечкина: «Да, во время матчей он постоянно говорит мне много неприятных слов. После гола всегда кричит: «Я забил тебе!» Это не проблема»