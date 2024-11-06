Новиков о Кочеткове: «Иногда напоминает ребенка, который попал в НХЛ и не понимает, как это сделал. Нужно много работать, тогда он сможет усилить русскую вратарскую гвардию»
Юрий Новиков оценил выступление Петра Кочеткова за «Каролину».
«Мне кажется, Кочетков может играть и лучше. Иногда он мне напоминает ребенка, который попал в НХЛ и до сих пор не понимает, как он это сделал.
Это очень интересный вратарь по всем параметрам. Ему нужно очень много работать, и тогда он действительно сможет усилить нашу русскую вратарскую гвардию», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Кочетков о трэштоке Овечкина: «Да, во время матчей он постоянно говорит мне много неприятных слов. После гола всегда кричит: «Я забил тебе!» Это не проблема»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости