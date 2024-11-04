860! Овечкин забил из офиса! Четвертый матч подряд с голами!
До Гретцки осталось 34 шайбы.
После домашней победы над одной русской командой («Коламбусом») «Вашингтон» поехал в гости к другой – «Каролине». Выиграть дважды за два дня не вышло – хозяева взяли верх (4:2). Но Александр Овечкин вновь забил – 860-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Голевая серия нападающего достигла четырех матчей!
И продлилась она очень знакомым и привычным образом. «Каролина» осталась втроем на полные две минуты (разом удалили Мартина Нечаса и Шейна Гостисбеера) – и почти выстояла, но за 15 секунд до выхода удаленных Овечкин после перепасовки с Джоном Карлсоном мощно щелкнул из офиса.
Петр Кочетков не спас. В последнее время он стал одним из любимых вратарей Александра: за 5 матчей Петр пропустил от Ови четырежды (шайбы № 846, 850, 851 и 860 – спасибо Духу Хлебонасущенскому за статистику). А Карлсон оформил юбилейную сотую первую передачу на Ови.
Мог быть и дубль. В третьем периоде Овечкин убегал один на один с Кочетковым, но тот классно спас щитком:
После игры Александра отметил его многолетний партнер по команде Дмитрий Орлов – он играл в «Вашингтоне» с 2011-го по 2023-й, но в этот раз был соперником Ови: «Он один из лучших снайперов в лиге. Он легенда. Это здорово для него. Неприятно, что он забил сегодня, но он преследует рекорд. Я счастлив за него».
При этом главным героем матча стал как раз сам Орлов: на его счету дубль – первый с 17 марта, когда Дмитрий дважды огорчил «Оттаву». Забавно, что обе шайбы Орлов забил из офиса – сначала Овечкина, затем Кучерова. Первая шайба вышла отличной: Дмитрий мощным броском прошил не только Чарли Линдгрена, но и частокол игроков обеих команд перед ним.
При второй шайбе трафик был поменьше, но и там Орлову удался классный сильный бросок:
Линдгрен позже сделал Дмитрию комплимент: «Орли умеет бросать. У него мощный бросок. [...] Первая шайба – я почесал голову и подумал: как она попала в ворота, а не в ловушку? Это же не имеет смысла».
Второй гол Дмитрия стал победным для «Каролины», но не последней в игре. Окончательный счет оформил Андрей Свечников – забил в пустые, чем продлил результативную серию до 5 матчей (4+3 на отрезке).
«Каролина» победила шестой раз подряд и восьмой – за последние девять матчей, за счет чего обогнала «Вашингтон» в таблице Восточной конференции. Все эти 9 матчей «Харрикейнс» забрасывают не меньше 3 шайб. Сами же «Кэпиталс» потерпели лишь второе поражение за последние 10 матчей.
Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker
И пусть с ПП у Вашиков проблемы, но после открытия офиса,уверен,дела с ПП пойдут бодрее)
Франшиза - 860
Гость - 436
Офис Ови~320~
Большинство - 313
Овечкин лучший в НХЛ в номинациях:
Верный Однолюб - 860 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 436 (Гретцки - 402),
Голы из левого круга (ovi’s offiсеGR8) Офис Ови~320~
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 313 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве (Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 158! (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (У него есть Открывашка) - 145 (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 70 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!)-58 (Гретцки-56). Из них гостевые - 37(Сашок на посошок), (Гретцки--30). Забил 4 подряд в пустые, рекорд, тоже как и у Наместникова, но всего в трех матчах подряд!
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -26 (Кросби - 22),
Если сложить эти голы в самые решающие моменты матча (первые, последние, в овертаймах и в пустые, в равных составах, а также другие победные или на ничью), то Ови всего таких важных шайб забросил около 400, гораздо больше всех в НХЛ (Наш Пострел везде поспел!)
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6650+ (Бурк – 6209)
Также может стать лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 129, 135 - Ягр),
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он третий (~4000 будет), в сочетании с результативностью это уникальная гремучая смесь: меткость, сила и богатырское здоровье!
А к концу сезона 2025/2026 у Ови - 895+, Гретцки (894)!
Великая Погоня GR8 Chase продолжается и закончится успехом!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 14 очк... (7+7), 11 игр... продолж
Всего - 1564 очк... (860+704), 1437 игр...
Всего 20 сезонов.
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам с голами 30+, 18 сезонов, у Гартнера -17.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
У Ови в карьере НХЛ:
Броски в створ ~7000 - в конце сезона- рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 860 (~0,6- за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы.
Эффективность: броски/голы ~7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1580
Броски ~ 7300+ (~4,5) - 1 место
Голы ~ 895+ (~0,6-) - 1 место
Очки ~ 1650+ - 10 место.
Бросок от всей Сашкиной удали, классический, шайба мелькнула над плечем вратаря, у Кочеткова шансов не было.
У Ови первый классический гол в сезоне из офиса GR8!
Овигол-триада: гость436-большинство313-офис320!
По всем трём значениям триады Ови рекордсмен!!