До Гретцки осталось 34 шайбы.

После домашней победы над одной русской командой («Коламбусом») «Вашингтон» поехал в гости к другой – «Каролине». Выиграть дважды за два дня не вышло – хозяева взяли верх (4:2). Но Александр Овечкин вновь забил – 860-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Голевая серия нападающего достигла четырех матчей!

И продлилась она очень знакомым и привычным образом. «Каролина» осталась втроем на полные две минуты (разом удалили Мартина Нечаса и Шейна Гостисбеера) – и почти выстояла, но за 15 секунд до выхода удаленных Овечкин после перепасовки с Джоном Карлсоном мощно щелкнул из офиса.

Петр Кочетков не спас. В последнее время он стал одним из любимых вратарей Александра: за 5 матчей Петр пропустил от Ови четырежды (шайбы № 846, 850, 851 и 860 – спасибо Духу Хлебонасущенскому за статистику). А Карлсон оформил юбилейную сотую первую передачу на Ови.

Мог быть и дубль. В третьем периоде Овечкин убегал один на один с Кочетковым, но тот классно спас щитком:

После игры Александра отметил его многолетний партнер по команде Дмитрий Орлов – он играл в «Вашингтоне» с 2011-го по 2023-й, но в этот раз был соперником Ови: «Он один из лучших снайперов в лиге. Он легенда. Это здорово для него. Неприятно, что он забил сегодня, но он преследует рекорд. Я счастлив за него».

При этом главным героем матча стал как раз сам Орлов: на его счету дубль – первый с 17 марта, когда Дмитрий дважды огорчил «Оттаву». Забавно, что обе шайбы Орлов забил из офиса – сначала Овечкина, затем Кучерова. Первая шайба вышла отличной: Дмитрий мощным броском прошил не только Чарли Линдгрена, но и частокол игроков обеих команд перед ним.

При второй шайбе трафик был поменьше, но и там Орлову удался классный сильный бросок:

Линдгрен позже сделал Дмитрию комплимент: «Орли умеет бросать. У него мощный бросок. [...] Первая шайба – я почесал голову и подумал: как она попала в ворота, а не в ловушку? Это же не имеет смысла».

Второй гол Дмитрия стал победным для «Каролины», но не последней в игре. Окончательный счет оформил Андрей Свечников – забил в пустые, чем продлил результативную серию до 5 матчей (4+3 на отрезке).

«Каролина» победила шестой раз подряд и восьмой – за последние девять матчей, за счет чего обогнала «Вашингтон» в таблице Восточной конференции. Все эти 9 матчей «Харрикейнс» забрасывают не меньше 3 шайб. Сами же «Кэпиталс» потерпели лишь второе поражение за последние 10 матчей.

Фото: East News /AP Photo/Karl B DeBlaker

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