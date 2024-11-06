Юрий Новиков: «В нашем хоккее нужна реновация. Нужно создавать Суперлигу из лучших команд ВХЛ. Надо все хозяйство реорганизовывать»

Юрий Новиков считает, что в российском хоккее нужна реновация.

«Я уже давно говорю, что в нашем хоккее нужна реновация. Нам нужно создавать Суперлигу из лучших команд Всероссийской хоккейной лиги. Там сейчас играют 33 команды. Это просто немыслимо!

Там размазано все, что можно. Вообще, надо все хозяйство реорганизовывать», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков .