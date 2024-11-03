«Вашингтон» выиграл 8 из 10 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Востоке. По проценту набранных очков – на 1-м
«Вашингтон» выиграл 8 из 10 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Востоке.
«Кэпиталс» разгромили «Коламбус» (7:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
У команды под руководством Спенсера Карбери 16 очков в 10 играх.
«Столичные» идут на втором месте на Востоке, уступая лишь «Флориде» (19 очков в 13 играх). При этом у «Вашингтона» лучший в конференции процент набранных очков (80%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости