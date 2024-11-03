«Вашингтон» выиграл 8 из 10 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Востоке. По проценту набранных очков – на 1-м

«Вашингтон» выиграл 8 из 10 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Востоке.

«Кэпиталс» разгромили «Коламбус » (7:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ .

У команды под руководством Спенсера Карбери 16 очков в 10 играх.

«Столичные» идут на втором месте на Востоке, уступая лишь «Флориде» (19 очков в 13 играх). При этом у «Вашингтона» лучший в конференции процент набранных очков (80%).