Агент Ткачева: «Предстоит второй этап реабилитации в Германии, после него Владимир начнет тренироваться. Лечение закончено, он уже ходит без костылей»
Агент Владимира Ткачева рассказал, как проходит реабилитация игрока после травмы.
29-летний форвард «Авангарда» получил разрыв ахилла на предсезонной тренировке и был прооперирован.
«У Владимира Ткачева все отлично, предстоит пройти второй этап реабилитации в Германии. После него Владимир выйдет на лед и приступит к тренировкам по индивидуальному плану.
Лечение закончено, идет процесс восстановления. Ткачев уже ходит сам, без костылей», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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