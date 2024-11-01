Агент Ткачева: «Предстоит второй этап реабилитации в Германии, после него Владимир начнет тренироваться. Лечение закончено, он уже ходит без костылей»

Агент Владимира Ткачева рассказал, как проходит реабилитация игрока после травмы.

29-летний форвард «Авангарда» получил разрыв ахилла на предсезонной тренировке и был прооперирован.

«У Владимира Ткачева все отлично, предстоит пройти второй этап реабилитации в Германии. После него Владимир выйдет на лед и приступит к тренировкам по индивидуальному плану.

Лечение закончено, идет процесс восстановления. Ткачев уже ходит сам, без костылей», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .