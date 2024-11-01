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  • Терещенко о Мартемьянове: «Отставка из «Амура» логична, результаты у клуба не очень. Проблема в стратегии развития, посмотрим, что руководство из этого вынесет»
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Терещенко о Мартемьянове: «Отставка из «Амура» логична, результаты у клуба не очень. Проблема в стратегии развития, посмотрим, что руководство из этого вынесет»

Алексей Терещенко прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».

На данный момент хабаровский клуб занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.

«Наверное, отставка Андрея Мартемьянова из «Амура» логична, потому что результаты у команды не очень хорошие. Во всем всегда виноват тренер. Там опытная команда. Может быть, сказываются перелеты.

Вот в последнем матче с «Динамо» «Амур» ничего не создал. Проблема в стратегии развития клуба. Посмотрим, что руководство из этого вынесет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoАмур
logoАлексей Терещенко
logoКХЛ
logoАндрей Мартемьянов
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