Терещенко о Мартемьянове: «Отставка из «Амура» логична, результаты у клуба не очень. Проблема в стратегии развития, посмотрим, что руководство из этого вынесет»

Алексей Терещенко прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».

На данный момент хабаровский клуб занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.

«Наверное, отставка Андрея Мартемьянова из «Амура » логична, потому что результаты у команды не очень хорошие. Во всем всегда виноват тренер. Там опытная команда. Может быть, сказываются перелеты.

Вот в последнем матче с «Динамо» «Амур» ничего не создал. Проблема в стратегии развития клуба. Посмотрим, что руководство из этого вынесет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .