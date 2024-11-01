Терещенко о Мартемьянове: «Отставка из «Амура» логична, результаты у клуба не очень. Проблема в стратегии развития, посмотрим, что руководство из этого вынесет»
Алексей Терещенко прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».
На данный момент хабаровский клуб занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.
«Наверное, отставка Андрея Мартемьянова из «Амура» логична, потому что результаты у команды не очень хорошие. Во всем всегда виноват тренер. Там опытная команда. Может быть, сказываются перелеты.
Вот в последнем матче с «Динамо» «Амур» ничего не создал. Проблема в стратегии развития клуба. Посмотрим, что руководство из этого вынесет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости