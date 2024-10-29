Плющев об «Амуре»: «Я бы дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер»

Владимир Плющев прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».

На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.

«Я не удивился тому, что Мартемьянова уволили из «Амура ». Другое дело, что на протяжении двух последних сезонов он решал проблемы команды и выводил ее в плей-офф. С учетом того, что это Хабаровск, это заслуживает большого уважения.

Думаю, что бюджетом они не могут равняться с очень многими даже в середине таблицы. А уж какие возникли причины для отставки, я не знаю. Мартемьянов оставлял позади себя в таблице команды с серьезными амбициями. Нельзя сказать, что они удовлетворительно стартовали. На все есть причины. Вопросы, наверное, надо было обсуждать с руководством и решать их по ходу дела.

Исполняющим обязанности будет Костюченок? Это говорит о том, что решение было принято спонтанно. Если они видели, что команда недорабатывает и предъявили претензию тренеру, то, наверное, надо было искать другого специалиста, а не ставить его помощника.

Со стороны администрации совершенно неверный ход, потому что надо знать психологию игроков. Он не сможет подхлестнуть команду, потому что Костюченок работал в штабе Мартемьянова и выполнял его указания. Если они хотят вытащить команду из этого пике, надо было раньше искать соответствующего тренера.

Думаю, что «Амур» еще немного покатится по наклонной. Я бы лучше проанализировал причины неудач и дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.