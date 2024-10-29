Потапов об отставке Мартемьянова: «Это напрашивалось. От «Амура» ждут борьбы за Кубок Гагарина, но сейчас он выглядит отвратительно»

Алексей Потапов прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».

На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.

– Это напрашивалось. А чего дальше ждать? Команда не забивает, имея неплохой на бумаге состав, не выглядит так, как ожидается.

От «Амура» ждут выхода в плей-офф, борьбы за Кубок , но сейчас он выглядит отвратительно. Спрос не только с Мартемьянова, со всех игроков, тренеров. Но решили поменять тренера.

– У него здорово получалось и в «Амуре», и в «Автомобилисте», и в «Сибири». Это сильный тренер. Нет ощущения, что игроки подвели тренера?

– Совокупность факторов. Но глядя на Мартемьянова , не видно было того задора, что раньше, какой-то искры, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.