  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Кузнецов: «Дружба СКА и «Зенита» должна продолжаться. Семак – опытный, приятно, когда такие люди приходят на матчи»
12

Евгений Кузнецов: «Дружба СКА и «Зенита» должна продолжаться. Семак – опытный, приятно, когда такие люди приходят на матчи»

Евгений Кузнецов высказался о дружбе СКА и футбольного «Зенита».

Петербургский клуб дома проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил эту игру. 

– Семак – опытный человек, но мы с ним не смогли пообщаться. Все равно приятно, когда такие люди приходят.

– СКА проиграл два матча, когда Семак приходил на трибуны?

– Тут не надо искать логику. Конечно, надо звать таких людей. Хорошо, что есть дружба между клубами. Она должна продолжаться, – сказал форвард СКА.

Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»

Ротенберг о том, когда посетит матч «Зенита»: «У СКА 68 игр в регулярке, а у них сколько? Я не могу бросить команду, мы постоянно на выезде, играем каждый день»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoСергей Семак
logoСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о том, когда посетит матч «Зенита»: «У СКА 68 игр в регулярке, а у них сколько? Я не могу бросить команду, мы постоянно на выезде, играем каждый день»
52вчера, 21:29
Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»
73вчера, 20:53
Майоров о кричалке про СКА: «Ничего хамского, желаю Ротенбергу спокойнее относиться. Ну «позор нашего хоккея», и что? Про «Зенит» тоже кричат. Все в рамках нормы»
8926 октября, 09:53
Кузнецов о кричалках фанатов «Спартака»: «Это кайф, даже если они тебя обзывают. Это эмоции. Я ходил на «Зенит» только из-за «Виража». Но не хотелось бы слышать мат, на хоккей дети ходят»
4225 октября, 21:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гаврилов о Миске: «Моторыгин и Ярославлев сильнее, давал бы играть им, а про Миску забыл. Легионер должен быть уровня Фукале»
25 минут назад
Козлов о 2:4 с «Адмиралом»: «У «Салавата» было достаточно моментов, чтобы взять очко. Заряженность и самоотдача у нас были не такими, какими должны»
558 минут назад
КХЛ. «Динамо» против «Витязя», «Торпедо» – «Динамо» Минск, «Авангард» уступил «Ладе», «Салават» проиграл «Адмиралу»
16559 минут назадLive
Звягин об 1:3 с «Ладой»: «Ничего не предвещало беды, не наш день. У «Авангарда» было много потерь. Качество паса, принятие решений не соответствовали ожиданиям»
27сегодня, 16:33
Колосов стал вторым вратарем «Филадельфии» вместо Федотова, заявил Торторелла. Алексей будет сменщиком Эрссона
22сегодня, 16:16
У «Авангарда» 5 поражений в 7 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке
53сегодня, 15:48
Защитник «Колорадо» Шилингтон сыграл с «Тампой» в качестве нападающего – у «Эвеланш» травмированы форварды
4сегодня, 15:33
НХЛ. «Вашингтон» примет «Монреаль», «Питтсбург» против «Анахайма», «Торонто» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» – «Эдмонтон»
20сегодня, 15:15
Мичков – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff, Цыплаков – 4-й
18сегодня, 14:54
Сергей Савельев про Демидова: «Почему «Анахайм» и «Коламбус» не уволили людей, отвечающих за драфт? Связка с Бедардом была бы не хуже, чем Кросби – Малкин»
23сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о 4:2 с «Салаватом»: «Смогли достучаться до игроков. Поправили дисциплину. Молодцы, выстояли»
41 минуту назад
Плющев о «Тракторе»: «Команда преобразилась, освободилась от балласта, который мутил воду. Сумеют сохранить лидерство, провала от них не жду»
сегодня, 17:13
Браташ о 3:1 с «Авангардом»: «В День вратаря встретился со своим экс-дублером – Звягиным. «Ладе» удалось победить, использовали больше шансов, чем соперник»
1сегодня, 16:43
Педан о СКА: «Потенциал далеко не раскрыт. Успели сплотиться, все больше сыгранности, но много деталей, которые можно улучшить – матч с «Локо» это показал»
сегодня, 16:00
Болсуновский о криминальных авторитетах 90-х в Тольятти: «С нами они себя вели порядочно, по «пацанским понятиям». Дарили машины, когда мы становились чемпионами или брали серебро»
2сегодня, 14:37
Агент Биттена о возможном обмене форварда «Спартака»: «У меня нет такой информации. Уилл готовится к матчу против «Сочи»
1сегодня, 14:20
«Никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь. У нас от Алтыбармакяна двое заразились». Браташ о травмах в «Ладе»
сегодня, 14:10
«Витязь» расторг контракт с Баптистом. У форварда 3 (2+1) очка в 11 матчах
2сегодня, 13:50
Владислав Михайлов вернулся в «Динамо», подписав двусторонний контракт на год
4сегодня, 13:39
Батрак о «Салавате»: «Смотришь и не понимаешь, как все работает. Но работает! Правда, боюсь, что у команды будут проблемы, если кто-то сможет остановить легионеров»
13сегодня, 13:31