Евгений Кузнецов: «Дружба СКА и «Зенита» должна продолжаться. Семак – опытный, приятно, когда такие люди приходят на матчи»
Петербургский клуб дома проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил эту игру.
– Семак – опытный человек, но мы с ним не смогли пообщаться. Все равно приятно, когда такие люди приходят.
– СКА проиграл два матча, когда Семак приходил на трибуны?
– Тут не надо искать логику. Конечно, надо звать таких людей. Хорошо, что есть дружба между клубами. Она должна продолжаться, – сказал форвард СКА.
Роман Ротенберг: «Смотрю все игры «Зенита» – лучшей команды России. С Семаком всегда на связи, беру на вооружение многие вещи. Тренеру надо каждый день учиться»
Ротенберг о том, когда посетит матч «Зенита»: «У СКА 68 игр в регулярке, а у них сколько? Я не могу бросить команду, мы постоянно на выезде, играем каждый день»
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