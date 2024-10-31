«Никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь. У нас от Алтыбармакяна двое заразились». Браташ о травмах в «Ладе»

Олег Браташ высказался о серии травм игроков «Лады».

Клуб из Тольятти играет с «Авангардом» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:0, перерыв).

– У вас будет перерыв, 8 дней. Уже разработали план, как команда будет восстанавливаться, готовиться? Может быть, ждете травмированных, того же Алтыбармакяна в этот период?

– Ну да, мы травмированных, конечно, ждем. Я никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь, у нас от Алтыбармакяна еще двое заразились. И переломы точно в том же месте (улыбается).

– Вакцину уже разрабатываете?

– Ну, этим доктора занимаются. Каждый своим делом, – сказал главный тренер «Лады» на предматчевой пресс-конференции.