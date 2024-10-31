«Никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь. У нас от Алтыбармакяна двое заразились». Браташ о травмах в «Ладе»
Олег Браташ высказался о серии травм игроков «Лады».
Клуб из Тольятти играет с «Авангардом» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:0, перерыв).
– У вас будет перерыв, 8 дней. Уже разработали план, как команда будет восстанавливаться, готовиться? Может быть, ждете травмированных, того же Алтыбармакяна в этот период?
– Ну да, мы травмированных, конечно, ждем. Я никогда не думал, что перелом лодыжки – это заразная болезнь, у нас от Алтыбармакяна еще двое заразились. И переломы точно в том же месте (улыбается).
– Вакцину уже разрабатываете?
– Ну, этим доктора занимаются. Каждый своим делом, – сказал главный тренер «Лады» на предматчевой пресс-конференции.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости