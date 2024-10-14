Комтуа о переходе в КХЛ: «О России не так много говорят, есть множество стереотипов. Рад быть здесь – люди ведут себя потрясающе, радушно относятся ко мне и моей жене»

Максим Комтуа из «Динамо» Москва поделился мнением о жизни в России.

25-летний канадский форвард набрал 5 (4+1) очков за 12 матчей в регулярном чемпионате.

– Прошло уже достаточно времени, как вы находитесь в России. Какое мнение у вас сложилось о КХЛ и российском хоккее? Вам тут все нравится?

– Да, мне нравится, правда. Я думаю, что, во‑первых, не так уж много людей говорят о России, поэтому существует множество стереотипов.

С тех пор, как я здесь, люди ведут себя потрясающе, они радушно относятся ко мне и моей жене. У нас даже появилась какая‑то повседневность за пределами катка.

И, знаете, все ребята, как я уже сказал, приветливы, все помогают друг другу. Ты знаешь, кто главный и ведет за собой коллектив. Хоккей мало чем отличается. Но есть кое‑что, что отличает КХЛ от НХЛ, но хоккей есть хоккей. И да, я действительно рад быть здесь.

– КХЛ называют второй лигой мира. Согласны?

– Да, согласен. Как я уже говорил, здесь много общего с НХЛ, но я думаю, что самая большая разница в том, что здесь много команд, которые играют в контроль шайбы. Они на самом деле не любят выбрасывать шайбу.

Это, я бы сказал, самая большая разница, – сказал форвард «Динамо » Максим Комтуа .

Директор «Динамо» о Комтуа: «Ему немного не хватает «физики». С чем это связано – непонятно. Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело»