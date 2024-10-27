«Спартак» уволил Уланова. 55-летний тренер работал с защитниками

«Спартак» уволил Игоря Уланова.

55-летний специалист отвечал за работу с защитниками. В последних четырех матчах красно-белые пропустили 18 шайб.

Команда занимает третье место в Западной конференции, набрав 25 очков за 19 игр.

«Благодарим Игоря Сергеевича за работу в тренерском штабе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака ».

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