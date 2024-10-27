«Спартак» уволил Уланова. 55-летний тренер работал с защитниками
«Спартак» уволил Игоря Уланова.
55-летний специалист отвечал за работу с защитниками. В последних четырех матчах красно-белые пропустили 18 шайб.
Команда занимает третье место в Западной конференции, набрав 25 очков за 19 игр.
«Благодарим Игоря Сергеевича за работу в тренерском штабе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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