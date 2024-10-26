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«Питтсбург» отправил Джерри в АХЛ. В клубе считают, что игра в фарм-клубе поможет вратарю набрать форму

Питтсбург» отправил вратаря Тристана Джерри в АХЛ.

Ранее «Пингвинс» отправили 29-летнего канадского голкипера домой для индивидуальных тренировок. 

Сегодня в «Питтсбурге» объявили, что Тристан Джерри будет выступать за фарм-клуб в АХЛ – временно, для восстановления игровой формы.

По правилам лиги, игрок может быть отправлен на срок до 14 дней. Зарплата Джерри продолжит учитываться в платежной ведомости «Пингвинс», как и место в составе.

В клубе приняли решение отправить вратаря в фарм-клуб после сложного старта сезона. В трех матчах Джерри отбил 83,6% бросков при коэффициенте надежности 5,47. 

В «Питтсбурге» надеются, что голкипер сможет найти свою игру после нескольких выступлений в АХЛ. У Джерри остается 4 сезона (включая текущий) по контракту с кэпхитом 5,375 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что «Питтсбург» рассматривал возможность обмена вратаря.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoТристан Джерри
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