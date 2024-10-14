Пакетт забил 3 гола в матче против «Спартака». Это его 3-й хет-трик в КХЛ
Седрик Пакетт сделал хет-трик в матче против «Спартака».
«Динамо» обыграло красно-белых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
Нападающий бело-голубых Седрик Пакетт забросил 3 шайбы. Это его третий хет-трик в КХЛ.
Всего на его счету 10 (7+3) очков в 16 играх нынешнего сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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