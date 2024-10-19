Федотов о Шабанове в НХЛ: «Серьезные клубы интересуются. Максим подойдет под модель в «Эдмонтоне». Созидание и творчество – именно на это смотрят команды»
– Были слухи, что Шабановым интересуется «Эдмонтон». Вы видите его там?
– Я вообще вижу Максима Шабанова во многих командах НХЛ.
Если говорить про «Эдмонтон» и тот стиль, который есть у команды Кноблауха, еще больше вижу. Под эту модель он подойдет.
Вот именно в таких ситуациях, как с потолком у «Ойлерс», менеджеры начинают смотреть в сторону российских игроков – подписать созревшего игрока за небольшие деньги, чтобы решить проблемы с потолком зарплат.
Я знаю, что несколько клубов очень серьезных проявляют интерес к Максиму.
– Это клубы, которые сейчас будут бороться за кубок?
– Нет, там есть и клубы, которые сейчас в процессе восстановления и подъема, в границах возможного попадания в плей-офф.
– Вы лично в какой команде видите Максима?
– Это просто, я не буду про конкретику, но это команда, которая больше позволяет нападающему креативить, создавать.
Тут и «Эдмонтон», и «Колорадо», и «Тампа». Это очень сильно привязывается и к тренеру какого-либо клуба.
Например, мне с трудом видится Шабанов в нынешней «Каролине», хотя, казалось бы, там есть Свечников, Ахо, но модель у команды своеобразная.
В первом сезоне нет такого большого спроса с легионера по действиям на своей половине площадки, потому что хоккей разный.
Но навыки созидания и творчества востребованы, именно на это смотрят те, кто сейчас наблюдает за Максимом из клубов НХЛ, – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий