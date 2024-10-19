Федотов о Шабанове в НХЛ: «Серьезные клубы интересуются. Максим подойдет под модель в «Эдмонтоне». Созидание и творчество – именно на это смотрят команды»

Сергей Федотов прокомментировал интерес к Максиму Шабанову из НХЛ.

– Были слухи, что Шабановым интересуется «Эдмонтон». Вы видите его там?

– Я вообще вижу Максима Шабанова во многих командах НХЛ.

Если говорить про «Эдмонтон» и тот стиль, который есть у команды Кноблауха, еще больше вижу. Под эту модель он подойдет.

Вот именно в таких ситуациях, как с потолком у «Ойлерс», менеджеры начинают смотреть в сторону российских игроков – подписать созревшего игрока за небольшие деньги, чтобы решить проблемы с потолком зарплат.

Я знаю, что несколько клубов очень серьезных проявляют интерес к Максиму.

– Это клубы, которые сейчас будут бороться за кубок?

– Нет, там есть и клубы, которые сейчас в процессе восстановления и подъема, в границах возможного попадания в плей-офф.

– Вы лично в какой команде видите Максима?

– Это просто, я не буду про конкретику, но это команда, которая больше позволяет нападающему креативить, создавать.

Тут и «Эдмонтон», и «Колорадо», и «Тампа». Это очень сильно привязывается и к тренеру какого-либо клуба.

Например, мне с трудом видится Шабанов в нынешней «Каролине», хотя, казалось бы, там есть Свечников, Ахо, но модель у команды своеобразная.

В первом сезоне нет такого большого спроса с легионера по действиям на своей половине площадки, потому что хоккей разный.

Но навыки созидания и творчества востребованы, именно на это смотрят те, кто сейчас наблюдает за Максимом из клубов НХЛ, – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.