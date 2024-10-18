Панарин о 3+1 в матче с «Детройтом»: «Вечер явно был нашим. Не хочу говорить слишком много, потому что это только одна игра. Постараюсь продолжать в том же духе»

Артемий Панарин высказался о своей результативной игре.

32-летний форвард клуба из Нью-Йорка набрал 4 (3+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:2).

«Сегодняшний вечер явно был нашим. Не хочу говорить слишком много, потому что это всего лишь одна игра. Но все сложилось очень хорошо.

Я не знал, что установил клубный рекорд [по числу игр с 2+ очками со старта сезона], но это потрясающе. Постараюсь продолжать в том же духе», – сказал Панарин.