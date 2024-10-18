  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин о 3+1 в матче с «Детройтом»: «Вечер явно был нашим. Не хочу говорить слишком много, потому что это только одна игра. Постараюсь продолжать в том же духе»
4

Панарин о 3+1 в матче с «Детройтом»: «Вечер явно был нашим. Не хочу говорить слишком много, потому что это только одна игра. Постараюсь продолжать в том же духе»

Артемий Панарин высказался о своей результативной игре.

32-летний форвард клуба из Нью-Йорка набрал 4 (3+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:2). 

«Сегодняшний вечер явно был нашим. Не хочу говорить слишком много, потому что это всего лишь одна игра. Но все сложилось очень хорошо. 

Я не знал, что установил клубный рекорд [по числу игр с 2+ очками со старта сезона], но это потрясающе. Постараюсь продолжать в том же духе», – сказал Панарин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРейнджерс
logoДетройт
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин – 1-й игрок в истории «Рейнджерс» с 2+ очками в каждой из 4 игр со старта сезона. Рекорд НХЛ у Лемье (12 матчей)
1сегодня, 07:25
Панарин и Малкин – в топ-3 бомбардиров НХЛ-24/25. Выдали один из лучших стартов в карьере
615 октября, 09:20
Панарин сделал 3 передачи в матче с «Детройтом» и стал 2-й звездой. У него 7 очков в 3 играх в сезоне
815 октября, 03:15Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Первого канала-2024 пройдет в Санкт-Петербурге
413 минут назад
Тардиф о переходе Криштофа в «Лангнау» при действующем соглашении с «Сочи»: «ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер»
1326 минут назад
КХЛ. «Трактор» примет «Салават», «Куньлунь» сыграет с «Сочи»
1145 минут назад
Плющев о проблемах ЦСКА: «Не хватает глубины состава. За селекцию поставил бы 8 баллов из 10, откуда взялись 11 – загадка. Утеряна великая история, нет тонкой внутренней атмосферы»
6сегодня, 07:10
«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей. Сообщалось, что это связано с саммитом БРИКС в Татарстане
21сегодня, 06:40
Панарин с 3+1, Хофер с матчем на ноль против «Айлендерс» при 34 сэйвах и Кучеров с дублем – звезды дня в НХЛ
15сегодня, 06:30
Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом». У «Предаторс» 4 поражения на старте с разницей 8:18, Стэмкос – без очков
17сегодня, 05:40Видео
Федотов пропустил 5 шайб после 24 бросков «Сиэтла» и был заменен после 2-го периода. У него 81,8% сэйвов в 2 играх в сезоне
26сегодня, 05:32
Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 6 шайбами в 3 играх. Панарин, Гюнтер и Коттер делят 2-е место с 5 голами у каждого
23сегодня, 05:25
Панарин делит с Малкиным лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – у обоих россиян по 11 очков
19сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Блюгерс и Балинскис подрались в матче «Ванкувера» и «Флориды». Это первая чисто латвийская драка в истории НХЛ
455 минут назадВидео
Панарин – 1-й игрок в истории «Рейнджерс» с 2+ очками в каждой из 4 игр со старта сезона. Рекорд НХЛ у Лемье (12 матчей)
1сегодня, 07:25
«Калгари» хочет выменять опытного праворукого центра. Клуб начал сезон с 4 побед в 4 матчах, есть около 19 млн долларов под потолком зарплат
13сегодня, 07:00
Василевский отразил 22 из 25 бросков «Вегаса». Победа – 3-я в 3 играх в сезоне и 296-я за карьеру
2сегодня, 06:50
Тарасов пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд, отразив 20 из 24 бросков «Баффало». В обеих играх «Коламбус» победил со счетом 6:4
2сегодня, 05:58
Сорокин стал 3-й звездой матча с «Сент-Луисом», отразив 29 из 30 бросков. Он пропустил только в овертайме
1сегодня, 05:50
Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало». У него 6 очков и «+5» в 4 играх
сегодня, 04:55Видео
Дорофеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 3 броска и «минус 1» за 18:03 – личный рекорд по времени в НХЛ
1сегодня, 04:15Видео
Барбашев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 8 очков и «+6» в 5 играх
2сегодня, 03:55Видео
Гавриков сыграл 28 минут за «Лос-Анджелес» в матче против «Монреаля»: 2 передачи, 2 броска, 2 блока и «+1»
2сегодня, 03:45