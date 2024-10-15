Панарин и Малкин – в топ-3 бомбардиров НХЛ-24/25. Выдали один из лучших стартов в карьере

А ведь Джино уже 38.

Довольно приятная картина на сайте НХЛ – тройка лучших бомбардиров регулярки-2024/25 прямо сейчас выглядит так:

За ними – целая очередь из шестибалльников, среди которых, кстати, есть и Иван Барбашев (3+3 за 3 игры).

Понятно, что с полноценного старта прошла только неделя, и глобально эти цифры не так уж важны, но они наталкивают на простой и логичный вывод: Артемий Панарин и Евгений Малкин подошли готовыми к этому чемпионату. И матчи, состоявшиеся прошлой ночью, – тому подтверждение: оба нападающих набрали по 3 очка.

Евгений Малкин: 1+2 с «Монреалем» и шаг до 500 голов в карьере

Малкин стал первой звездой матча с «Канадиенс» (6:3 – гостевая победа «Пингвинс») – каждый раз набранные им очки позволяли отрываться от соперника в счете.

● на 17-й минуте он из-за ворот отдал прямо на клюшку Ракелля. Никакого пафоса со скрытыми передачами – зряче вложил партнеру в крюк;

● простота и красота на 52-й – при выходе 2-в-0 не пожадничал, а отдал шайбу Летангу. Чтоб наверняка. Ну и Гризлик молодец в этом эпизоде;

● а на 59-й минуте уже сам Евгений забил – через всю площадку попал в пустые ворота.

На прошлой неделе Малкин отметил два юбилея: 800 передач в карьере и 1300 очков. Впереди еще один – сегодняшний гол стал 499-м. Ждем полтысячи.

«Не знаю насчет дополнительной мотивации, но сейчас у него другой настрой. Он лучше играет в защите, в целом больше вовлечен в игру. За ним интересно наблюдать», – нахваливал партнера Крис Летанг после матча.

Малкин действительно проводит впечатляющий старт (для сравнения: у Кросби только 0+3), благодаря чему «Пингвинс» зацепили две победы в четырех играх. Вообще для 38-летнего Евгений довольно бодр – это один из лучших стартов в его карьере.

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Артемий Панарин: хет-трик из передач и место в истории «Рейнджерс»

Свою трешку Панарин выбил даже без голов – обошелся удачными пасами в матче с «Детройтом» (4:1 в пользу Нью-Йорка):

● на 12-й минуте в быстрой атаке отдал Лафреньеру под бросок в касание;

● начал своей передачей реализацию большинства – подставлял на пятаке Крайдер;

● не стал бросать по пустым сам, а отдал Зибанежаду, которому сейчас и правда нужнее (до этого вечера было 0+0, теперь – 1+2).

Панарин не то чтобы охоч до голов (1 бросок в створ за вечер) – ему главное, чтобы команда побеждала. При этом он еще и регулярно прокачивает Лафеньера – с него можно снимать навешанный в первые годы ярлык баста:

«Он сказал, что планировал попасть под перекладину, но, как обычно, использовал пять лунок (забил между ног – Спортс’‘ ), – говорил Артемий. – Мы говорили о нашей игре раньше – например, что, когда я иду в центре, он должен как бы немного оттягиваться для броска в касание. Он и сделал это. Он попал в створ, и она зашла. Все счастливы».

У Панарина, кстати, лучший старт в регуляках НХЛ – у него бывали первые матчи с минимумом очков (и даже без них), а тут прям сразу взялся за дело. Хотя в целом прямой закономерности между результативностью в октябре и итоговой статистикой не наблюдается – на дистанции он только прибавляет.

У Панарина настолько пошла игра, что он даже прописался в истории «Рейнджерс» – три стартовых матча подряд с 2+ очками до него были только у трех игроков:

Но итоговые цифры у Артемия должны получиться куда поинтереснее, чем у остальных из списка.

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Фото: Gettyimages.ru /Claus Andersen, Bruce Bennett