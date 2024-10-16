Владислав Третьяк: «Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, играет он в НХЛ»

Владислав Третьяк считает, что Сергей Бобровский олицетворяет российский хоккей.

36-летний российский вратарь является действующим обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

Бобровский стал победителем голосования журналистов, определивших сильнейшего хоккеиста России в минувшем сезоне.

«Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, он играет в Национальной хоккейной лиге», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.