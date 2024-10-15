Пакетт о 5:0 со «Спартаком»: «Хет-трик – хорошее событие для уверенности. Трибуны скандировали мое имя, это потрясающе. «Динамо» выходит из кризиса»

Седрик Пакетт высказался о своем хет-трике в ворота «Спартака».

Канадский форвард «Динамо » забросил 3 шайбы в матче с красно-белыми (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы были готовы играть с первых минут. Вся команда сегодня отлично сыграла, хороший матч в нашем исполнении. Хет-трик – хорошее событие для моей уверенности. Трибуны скандировали мое имя, и это потрясающе.

Когда я забил первую шайбу, они начали скандировать мое имя. Это придало мне сил, подтолкнуло идти вперед.

Что касается такой игры, конечно, важно забивать таким командам, как «Спартак ». Если мы продолжим играть в том же духе, мы станем командой, которую сложно победить.

«Динамо» возвращается к прошлогоднему большинству? Надеюсь на это. Точно пока сказать не могу. Мы сейчас выходим из кризиса. Те, кто играл в большинстве в прошлом сезоне, снова начали забивать. Надеемся, что это так», – сказал Пакетт .