Пакетт о 5:0 со «Спартаком»: «Хет-трик – хорошее событие для уверенности. Трибуны скандировали мое имя, это потрясающе. «Динамо» выходит из кризиса»
Канадский форвард «Динамо» забросил 3 шайбы в матче с красно-белыми (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Мы были готовы играть с первых минут. Вся команда сегодня отлично сыграла, хороший матч в нашем исполнении. Хет-трик – хорошее событие для моей уверенности. Трибуны скандировали мое имя, и это потрясающе.
Когда я забил первую шайбу, они начали скандировать мое имя. Это придало мне сил, подтолкнуло идти вперед.
Что касается такой игры, конечно, важно забивать таким командам, как «Спартак». Если мы продолжим играть в том же духе, мы станем командой, которую сложно победить.
«Динамо» возвращается к прошлогоднему большинству? Надеюсь на это. Точно пока сказать не могу. Мы сейчас выходим из кризиса. Те, кто играл в большинстве в прошлом сезоне, снова начали забивать. Надеемся, что это так», – сказал Пакетт.
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