Гюнтер с 5 голами, Хеллибак с 3 победами и Айкел с 1+6 – звезды 1-й недели регулярного чемпионата НХЛ
Дилан Гюнтер, Коннор Хеллибак и Джек Айкел – звезды 1-й недели в регулярке НХЛ.
Лига назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата (4-13 октября – с учетом вынесенных матчей в Европе).
Первая звезда – форвард «Юты» Дилан Гюнтер с 5 шайбами в 3 победных для нового клуба играх.
Вторая звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с 3 победами в 3 играх (97,6% сэйвов, коэффициент надежности 0,66).
Третья звезда – форвард «Вегаса» Джек Айкел с 7 (1+6) очками в 3 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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