Владимир Плющев: «ЦСКА – не тот клуб, который должен рассчитывать только на гастролеров. Команда должна быть выстроена гармонично, нельзя шарахаться из стороны в сторону»

Владимир Плющев высказался о выступлении ЦСКА на старте сезона-2024/25.

«Команда должна быть выстроена гармонично, нельзя шарахаться из стороны в сторону. ЦСКА – это не та команда, которая должна рассчитывать только на гастролеров.

«Армейцы» никогда не затыкали дырки в составе, у клуба всегда была великолепная школа, которая выдавала молодых и ярких игроков, которые гармонично вписывались в основную команду.

Сейчас команда хорошо укомплектована молодыми ребятами, но они, к сожалению, в основном играют на эмоциях. Да, у них высокий потенциал, но не скажу, что я вижу какой-то определенный игровой стиль.

И я не скажу, что ЦСКА идет по сезону с высоко поднятой головой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.