Коньков про обвинения тренера «Шанхая» Лава в домашнем насилии: «Как будто все без греха. Он никого не убивал, эпизод давно прошел. Это дело никак не должно сказываться»

Коньков про обвинения Лава из «Шанхая» в домашнем насилии: все не без греха.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о назначении Митча Лава главным тренером «Шанхая».

41-летний канадский специалист был ассистентом главного тренера в «Вашингтоне». В октябре клуб уволил его после обвинений в домашнем насилии.

– Сможет ли Лав бороться с «Шанхаем» за место в плей‑офф?

– Пока есть шансы, их нужно использовать. Мы не знаем, как он работает и что может привнести в команду. Но по большому счету, ему не стоит что‑то кардинально менять. Все решают детали и нюансы. Думаю, над ними и будет вестись работа. Потому что команда достаточно хорошую игру показывала. Не было провалов, а на каждый матч выходила конкурентоспособная команда.

– Не скажется ли история с обвинением Лава в домашнем насилии на имидже лиги?

– Мы так говорим, как будто все без греха, и если человек совершил какую‑то ошибку, его нужно казнить. Лав, слава богу, никого не убивал, и это дело никак не должно сказываться. Главное, какую роль может сыграть специалист в новой команде. Давно прошел этот эпизод, не стоит на нем заострять внимание, – сказал Коньков.

Кто такой Митч Лав – новый тренер «Шанхая». Его рекомендовал Овечкин

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
