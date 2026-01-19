Андриевский о 3:4 с «Металлургом»: хочу похвалить ребят, есть содержание игры.

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче FONBET КХЛ с «Металлургом» (3:4). Хабаровчане проиграли семь матчей подряд.

«Мы провели неплохой матч. Хотя проиграли, но я хотел бы все равно похвалить ребят. Да, у нас что‑то не получается. Да, в последнее время слишком много поражений. Но есть содержание игры. Есть моменты для того, чтобы побеждать. Парни этого хотят, они стараются.

У нас нет безразличных. А это самое главное», – сказал Андриевский.

