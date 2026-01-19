Ткачак сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе». Форвард дебютирует в этом сезоне после летней операции
Мэттью Ткачак сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе».
Форвард Мэттью Ткачак вошел в состав «Флориды» на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», который состоится в ночь с 19 на 20 января.
28-летний американец дебютирует в этом сезоне. В августе ему сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи.
В прошлом сезоне Ткачак провел 75 матчей с учетом плей-офф и набрал 80 (30+50) очков.
«Флорида» занимает 11-е место в Восточной конференции. В ее активе 53 балла после 47 игр.
Ткачак на встрече с Трампом: «Горжусь тем, что я американец и нахожусь здесь. Два Кубка Стэнли – это здорово, но прогулка с вами ни с чем не сравнится»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
