Губерниев о Ротенберге в КХЛ: «Он вернется, будет радовать нас не только на пресс-конференциях. Роман – неплохой методист, знает хоккей и влюблен в него»

Губерниев о Ротенберге в КХЛ: он вернется.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Роман Ротенберг однажды возглавит команду FONBET КХЛ.

Бывший главный тренер СКА покинул пост после окончания сезона-2024/25. Сейчас он тренирует сборную «Россия 25» и входит в совет директоров «Динамо ».

– В этом сезоне КХЛ было много тренерских отставок. Вас удивляет, что Роман Ротенберг все еще не назначен ни в одну команду?

– Помимо сборной «Россия 25», Роман Борисович блестяще занимается развитием детско-юношеского хоккея. И академия «Динамо», и «Красная Машина Юниор » – это громкие вещи.

«Красная машина Двор» – совершенно мощнейшая история. Мы, мальчишки, могли о таком только мечтать. Мастер-классы, хоккейные баталии проходят в различных городах Московской области, поэтому региону очень повезло. Я сам видел, какие праздники Ротенберг устраивает для детей, и я могу только пожелать ему удачи в этом деле.

Если он возглавит какую-то большую команду, то «Красная Машина» тоже не пропадет. Я убежден, что Роман Ротенберг, мягко говоря, не сказал своего последнего слова как тренер в КХЛ. Он огромный молодец и еще себя покажет.

– В лиге не хватает Ротенберга и его знаменитых пресс-конференций?

– Безусловно, его не хватает. Всему свое время. Я думаю, что он еще вернется. В любом случае, Роман Борисович влюблен в хоккей, знает хоккей. Он неплохой методист, и команду умеет подбирать. Учтет ошибки, которые были в СКА , вернется, и будет радовать всех нас не только на пресс-конференциях, – сказал Губерниев.

