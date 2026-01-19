«Детройт» поздравил Кэйна с 500 голами в регулярках НХЛ. Форварду вручили золотую клюшку на церемонии
«Детройт» поздравил Кэйна с 500 голами в регулярках НХЛ.
«Детройт» провел торжественную церемонию в честь 500 голов Патрика Кэйна в регулярных чемпионатах НХЛ. Мероприятие состоялось перед домашней игрой с «Оттавой» (4:3).
37-летнему форварду вручили памятную золотую клюшку, а также другие подарки. На церемонии присутствовала семья игрока.
Кэйн выступает в НХЛ с 2007 года, на его счету 1372 (500+872) очка в 1337 матчах регулярок. 5 шайб он забросил за «Рейнджерс», 49 – за «Детройт» и 446 – за «Чикаго».
Фото: x.com/DetroitRedWings
У Кэйна – 500 шайб в регулярках! Помогает «Детройту» наконец выйти в плей-офф
