«Детройт» поздравил Кэйна с 500 голами в регулярках НХЛ. Форварду вручили золотую клюшку на церемонии

«Детройт» поздравил Кэйна с 500 голами в регулярках НХЛ.

«Детройт » провел торжественную церемонию в честь 500 голов Патрика Кэйна в регулярных чемпионатах НХЛ. Мероприятие состоялось перед домашней игрой с «Оттавой» (4:3).

37-летнему форварду вручили памятную золотую клюшку, а также другие подарки. На церемонии присутствовала семья игрока.

Кэйн выступает в НХЛ с 2007 года, на его счету 1372 (500+872) очка в 1337 матчах регулярок. 5 шайб он забросил за «Рейнджерс », 49 – за «Детройт» и 446 – за «Чикаго ».

Фото: x.com/DetroitRedWings

